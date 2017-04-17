Открытие выставки кукол Марии Ярославцевой

| 17.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Приглашаем вас 18 апреля в Центральную городскую библиотеку на открытие выставки кукол Марии Ярославцевой и премьеру постановки «Тагильская купеческая Атлантида».

Мария Ярославцева является хозяйкой семейного центра «Русская горница» в деревне Усть-Утка. В экспозиции будут представлены авторские куклы. Открытие выставки состоится в 15 часов.

В премьерной постановке студии «Театр за столом» зритель увидит сцены из купеческой жизни.

Начало спектакля в 16-30.

NTGS.RU

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