Космическая одиссея
Воспитанники подготовительной группы детского сада и члены клуба «Солнечные зайчики» в честь Дня космонавтики приняли участие в интерактивной игре, которую провели специалисты библиотеки № 13.
С ребятами обсудили интересные факты о жизни космонавтов на борту МКС, провели викторину на знание истории покорения космоса, все вместе послушали сказки детской писательницы И.Ревю «Звездочка Алида».
На сайте «Роскосмоса» именно в этот день была предоставлена уникальная возможность поздравить самих космонавтов и задать им интересный вопрос во время прямой трансляции, что участники мероприятия и сделали. Олег Новицкий не только ответил им на вопрос об организации сна космонавтов на борту станции, но и показал, как это происходит в космосе.
В завершение игры, дети создали космические гравюры, которые на групповом фото запечатлели библиотекари и прислали в качестве поздравительной открытки нашим героям-космонавтам.
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