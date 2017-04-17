Минобороны РФ запустило онлайн-экскурсию по военной базе в Арктике
Министерство обороны РФ запустило интерактивный проект — виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник», которая была возведена в Арктике для нужд военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как рассказали в Минобороны, инфраструктура военной арктической базы на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа включает в себя сооружения специального назначения, гаражи для военной и спецтехники, пункты управления, автономный энергоблок, специализированные склады и хранилища, являющиеся объектами с особым пропускным режимом.
Сообщается, что пользователи интернет-ресурса министерства получили возможность лично ознакомиться с условиями быта личного состава базы с помощью 3D-экскурсии.
— Виртуальная экскурсия по военной базе наглядно продемонстрирует, как оборудованы комнаты военных, офицерская столовая, киноконцертный и тренажёрный залы, библиотека, оранжерея, атриум и медицинский блок, — говорится в сообщении ведомства.
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Круто, молодцы. Арктику нужно столбить пока не поздно, тем более с нашей форой.