В Свердловской области стартовала спецоперация по проверке общественного транспорта
В Свердловской области стартовала спецоперация по проверке общественного транспорта. Проверят соблюдение ПДД водителями и техническое состояние транспортных средств, задействованных на пассажирский перевозках.
Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники ГИБДД Свердловской области вышли в рейды по проведению гласных и негласных проверок общественного транспорта. Кроме этого, уже запланированы и проверки автотранспортных предприятий на предмет проведения профилактической работы с водительским составом. В регионе стартовала операция «Автобус-маршрутка», которая продлится до 21 апреля текущего года.
Особое внимание в этот раз будет уделено межрегиональным перевозкам: автобусы будут проверяться в том числе и на федеральных трассах. Сотрудники полиции проверят соблюдение ПДД водителями и пассажирами, наличие необходимой документации и исправных и работающих тахографов.
За 3 месяца текущего года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в которых 36 человек различные травмы. В последнее время участились факты падений пассажиров в салонах автобусах.
NTGS.RU по информации Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской