В МУ МВД России «Нижнетагильское» подвели итоги за первый квартал 2017 года
В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» подвели итоги за первый квартал 2017 года. В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Константин Мальцев, заместители, председатель Общественного совета Алексей Шалагинов и специалист по работе с ветеранами Павел Федотовских.
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Нижнетагильского гарнизона полиции, полковник Мальцев отметил, что за три месяца на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа достигнуто снижение зарегистрированного количества преступлений в целом на 17 процентов. Помимо этого, достигнута положительная динамика, как по раскрытию преступлений, так и по целому ряду значимых направлений оперативно — служебной деятельности: увеличилось раскрытие грабежей, краж и угонов автотранспорта. Традиционно на высоком уровне остается раскрытие преступлений против личности, таких как убийств и причинение тяжкого вреда здоровью.
Полковник Мальцев особое внимание уделил разбору допущенных недостатков в работе отдельных подразделений, где потребовалось вмешательство руководства Управления, в связи с чем был заслушан ряд руководителей. Константин Сергеевич потребовал всем без исключения службам и подразделениям уделять особое внимание противодействию распространению на территории города наркотических средств.
По итогам 1 квартала за образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм, проявленный при организации работы по раскрытию преступлений, почетными грамотами начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» были награждены заместитель начальника отдела полиции № 19 майор Тарас Булгаков, начальник отделения полиции № 1 майор Руслан Рамазанов и начальник отделения автотранспортного обеспечения майор внутренней службы Андрей Бызов.
Завершая итоговое совещание, полковник Мальцев отметил, что в целом, коллектив Межмуниципального управления в первом квартале 2017 года справился с поставленными задачами. «Нам удалось обеспечить общественную безопасность и правопорядок на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, а также повысить уровень защищенности граждан от преступных посягательств» — добавил Константин Сергеевич».
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»