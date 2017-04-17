ЕВРАЗ открывает Неделю безопасности
На предприятиях ЕВРАЗа в четвертый раз стартовала ежегодная Неделя безопасности, приуроченная к Всемирному Дню охраны труда. В этом году специальные мероприятия на производственных площадках призваны обратить внимание на вопросы транспортной и газобезопасности. Кроме того, сотрудникам и горожанам ЕВРАЗ напомнит о необходимости бережного отношения к природе, преимуществах здорового образа жизни и правилах безопасности в быту.
В рамках Недели безопасности на рабочих собраниях производственные коллективы обсудят особенности поведения в газоопасных местах, транспортную безопасность, правила работы на высоте, пройдут внеплановые обходы в цехах. Благодарственные письма получат чемпионы ЕВРАЗа по охране труда и промышленной безопасности, – сотрудники, которые личным примером развивают культуру безопасной работы.
В подшефных учебных заведениях волонтеры проведут открытые уроки, посвященные вопросам безопасности и экологии. Сотрудники ГИБДД на подъездах к предприятиям проверят водителей на знание правил дорожного движения. В цеховых столовых пройдет акция «Пачка сока в обмен на сигареты». В домах культуры будут организованы тематические КВН и интеллектуальные игры.
Сегодня в Нижнем Тагиле и Качканаре состоялась первая акция в рамках Недели безопасности – раздача памяток по правилам оказания первой помощи при инфаркте и инсульте на проходных и на входе в административные здания.
Охрана труда и промышленная безопасность – ключевой приоритет ЕВРАЗа. Компания ведет планомерную работу по внедрению безопасных технологий, обучению сотрудников, развитию культуры безопасного поведения на производстве и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Цель ЕВРАЗа – ноль несчастных случаев на производстве.
Впервые Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда в 2003 году. Сегодня инициативу проведения праздника поддерживают крупнейшие предприятия более чем в ста странах мира.
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