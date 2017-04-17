Чусовая — река впечатлений! Новинки сезона сплавов 2017 в Нижнем Тагиле
Уже совсем скоро нас ждет новый сезон сплавов по реке Чусовой. Туристические компании Нижнего Тагила, организующие отдых на Чусовой, подготовили для туристов множество сюрпризов и новостей. Центр развития туризма города Нижний Тагил подготовил обзор новинок сезона сплавов 2017 года.
В этом сезоне туристическая компания «Штурм» предлагает новую программу активного летнего отдыха для детей и взрослых – летний лагерь у камня Омутной продолжительностью 6 дней. В этом сезоне будет организован лучший в мире, как отмечают представители компании, кемпинг у камня Омутной для туристов, путешествующих по маршрутам трёхдневного и семидневного сплавов, а также для желающих отдохнуть в летнем лагере.
На кемпинге появится детская игровая зона площадью 176 квадратных метров, где можно будет оставить ребёнка под присмотром с развлечениями: напольный батут, лабиринт, американский футбол, аэрохоккей, скалолазание, гироскутеры, игрушки, аквагрим, творческая мастерская, детский туалет и вода и фрукты для перекуса.
Программа трёх- и семидневных сплавов будет дополнена следующими этапами: восхождение на камень Дождевой с осмотром пещеры Шамана, восхождение на камни Дыроватый и Олений. Кроме того, «Штурм» предлагает школьникам и их родителям отметить окончание учебного года, последний звонок, незабываемым приключением – целым днем, проведенном на кемпинге «Омутном», подробности можно посмотреть на сайте компании «Штурм», спешите занимать места в период с 25 мая по 9 июня.
Компания «Мир приключений» предлагает Вашему вниманию, комфортный – семейный отдых. В этом году к нашему комфортному кемпингу камня «Омутной» добавятся дополнительные развлекательные программы и детская игровая зона. Кроме того, Вас ожидают обзорная экскурсия по вершинам камня Омутной, посещение «Арки Желаний» и размещение на кемпинге «Мир приключений» (а это крытые беседки со столами для Вашего обеда, комфортабельные палатки с матрасами и обработанная от клещей территория).
Вашему вниманию представлены следующие экстрим программы: веревочный городок, лазертаг, джампинг. Помимо этого: игры, командообразование, тимбилдинг, мастер классы по мыловарению, гончарному мастерству, куклам-закруткам, батику. Вы сделаете сами себе сувенир, на память о реке «Чусовая»! Не забывайте про настоящую походную баню. Одной из важнейших составляющих сплавов является сопровождение инструкторским составом на всем протяжении маршрута и страхование от несчастного случая на 100 000 рублей, которое уже включено в стоимость. Действует система скидок. Еще больше программ компании «Мир приключений» ждет Вас на сайте.
Экстрим-клуб «Адреналин» в этом году помимо стандартных сплавов планирует проведение 5 тематических путешествий. Это «Открытие сплавного сезона» (крутое меню, бармен шоу, фаер-шоу, особая программа для детей, настоящие артисты), «Фактор страха» (необходимо будет пройти серию испытаний, чтобы получить денежный приз, ожидайте сплав в середине июля), «Новый год на Чусовой» (отпразднуют как папуасы в Африке), «Закрытие сплавного сезона» (крутое меню, бармен-шоу, фаер-шоу, особая программа для детей) и «Диетический сплав для похудения» (особое меню, специальная программа нагрузки и крутой отдых).
В этом году экстрим-клуб сделает стоянку еще шире и удобнее, там появится душ, умывальник, освещение в палаточном лагере, новые туалеты, комфортные палатки. Меню стало еще вкусней и сытней. На стоянке будет оборудован мегакрутой и самый безопасный веревочный парк с непрерывной страховкой. На каждом сплаве Вас ждет развлекательная программа с ведущими, конкурсами и замечательными призами. Предусмотрены скидки студентам, работникам сферы образования, сотрудникам УВЗ МО и ППО – 7 процентов. Акция для организованных групп туристов – 13-ый человек едет бесплатно. Для отдыхающих прошлых лет предусмотрены скидки 8% и подарки от компании.
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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