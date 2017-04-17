Путешествие по весенним праздникам народов Урала
В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Уральский хоровод», посвященная Дню народов Урала. На открытие гости познакомились с историей праздника и совершили увлекательное путешествие в мир традиций разных народов.
Русскую культуру на выставке представляют валенки и деревянная посуда. Присутствующие узнали, как появилась русская матрешка, что такое хохломская роспись, с удовольствием исполнили русские частушки.
Внимание публики привлекли вещи народов Европы, Средней Азии и Кавказа, например: ложка-черпак «касык» (национальный кухонный предмет казахской кухни), стакан «армуды» (традиционный чайный стакан восточных народов), ритуальный ковш для молитвенной трапезы, рог для напитков (кавказская посуда), тюбетейка и многое другое. Мальчишки увлеченно рассматривали кинжал и кавказскую папаху, а девочки умилялись куклам, одетым в немецкий национальный костюм. На выставке также представлены иллюстрированные открытки, книги, электронные издания.
После открытия состоялась встреча с руководителем инструментального ансамбля игры на кубызе Дамиром Валиахметовым. Он рассказал о башкирском народе, традициях, национальной одежде, фестивалях и праздниках, познакомил присутствующих с коллективом ансамбля, созданного на базе Дворца культуры Рудника им. III Интернационала. Юные исполнители с удовольствием представили свое музыкальное творчество. Гостям было интересно узнать о празднике «Сабантуй», который проводится в Нижнем Тагиле с 1993 года.
Выставка будет работать до конца апреля.
NTGS.RU