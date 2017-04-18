В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 42 человека
В Свердловской области, по данным на 17 апреля, зарегистрировано 42 человека, пострадавших от укусов клещей с начала сезона. Среди них – шесть детей. Все получили противоклещевой иммуноглобулин. Заболевших вирусным энцефалитом и иксодовым боррелиозом нет.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей регистрировались в 13 муниципалитетах. В Екатеринбурге опасные паразиты покусали 19 человек. В то же время санврачи отмечают, что этот показатель в 9,5 раз ниже аналогичного периода 2016 года.
В ведомстве отметили, что в регионе еще не начиналась акарицидная обработка парков и лесов, работы перенесены на более благоприятную погоду. Согласно плану 2017 году в Свердловской области будет обработана от клещей территория размером 9 тысяч гектаров.
уже повылазили сволочи ((