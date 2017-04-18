Ветераны из Нижнего Тагила побывали в «Баден-Баден» в Реже
В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области продолжается подготовка к празднованию 75-летия со дня образования учреждения. Руководство колонии прилагается немало усилий, чтобы всех без исключения сотрудников, работников, пенсионеров отметить и поздравить. 14 апреля руководством ИК-6 совместно с председателем местного отделения Совета ветеранов Надеждой Моториной для ветеранов организована поездка в город Реж в комплекс с лечебными ваннами под открытым небом. 12 человек (как работающих ветеранов, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе) посетили это замечательное место с лечебной и оздоровительной целью. «Мы очень благодарны администрации нашего учреждения за заботу. Некоторые из нас только сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, открывают для себя красоту нашего родного Урала!» — выразила благодарность от имени всех ветеранов учреждения Надежда Валентиновна Моторина.
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