Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области

| 18.04.2017 | Новости | 2 комментария

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее о возможном участии Ройзмана в губернаторских выборах сообщала пресс-секретарь главы города Виктория Мкртчян.

Ройзман одержал победу на выборах главы Екатеринбурга 8 сентября 2013 года, набрав 33,31% голосов избирателей. В феврале 2017 года он заявлял, что не исключает, что по истечении пятилетнего срока на посту мэра может уйти в науку или педагогическую работу.

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Комментариев: 2
  1. нафаня Ответить

    не дай Бог как говорицо

    • Афоня Ответить

      Иди, учи русский язык.

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