Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области
18.04.2017 | Новости | 2 комментария|
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее о возможном участии Ройзмана в губернаторских выборах сообщала пресс-секретарь главы города Виктория Мкртчян.
Ройзман одержал победу на выборах главы Екатеринбурга 8 сентября 2013 года, набрав 33,31% голосов избирателей. В феврале 2017 года он заявлял, что не исключает, что по истечении пятилетнего срока на посту мэра может уйти в науку или педагогическую работу.
© ria.ru
Комментариев: 2
не дай Бог как говорицо
Иди, учи русский язык.