В России предлагают лечить от алкоголизма лишённых прав за пьяную езду автомобилистов
Автомобилисты, лишённые прав за езду в нетрезвом виде, смогут вновь получить водительские права только после курса лечения от алкоголизма. Соответствующий документ разрабатывает комитет Госдумы по охране здоровья, а также эксперты и профильные ведомства.
Как сообщил RT депутат комитета Госдумы по охране здоровья и координатор Центра ОНФ по мониторингу качества Николай Говорин, такую меру планируют включить в проект Cтратегии cнижения уровня алкогольной угрозы для страны, предварительная версия которой может появиться уже летом 2017 года.
Она предусматривает положение о введении принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма.
Предполагается, что водительские права, которых лишили автомобилиста за езду в нетрезвом виде, будут возвращать только на основании заключения о прохождении лечения от алкогольной зависимости.
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ну не знааааю. Зачем лезть в личные дела человека? Хочет пить — пусть пьёт. А попался пьяным — лишайте прав. На сколько надо там, на год, 2, 3, 5. и т.д.