«Какая песня без баяна-2017»
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
21 апреля на сцене Большого зала филармонии Грандиозное шоу – Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017».
Новые имена, новые песни!
На ваших глазах, по итогам подведения конкурса будут объявлены Победители!
Победителям вручаются:
Гран-при!
Дипломы 1, 2, 3 степени!
Специальные призы и награды, памятные подарки!
Мы зажигаем звёзды!
Место проведения:
Большой концертный зал филармонии
(Ленине, 31), 8 (3435) 41-19-29
NTGS.RU