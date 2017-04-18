«Какая песня без баяна-2017»

| 18.04.2017 | Новости | Комментариев нет

21 апреля на сцене Большого зала филармонии Грандиозное шоу – Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017».
 
Новые имена, новые песни!
 
На ваших глазах, по итогам подведения конкурса будут объявлены Победители!
 
Победителям вручаются:
 
Гран-при!
Дипломы 1, 2, 3 степени!
 
Специальные призы и награды, памятные подарки!
 
Мы зажигаем звёзды!
 
Место проведения:
Большой концертный зал филармонии
(Ленине, 31), 8 (3435) 41-19-29

NTGS.RU

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