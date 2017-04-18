Сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в кражах из автомашин
Накануне в ночное время в отдел полиции № 19 поступило сообщение от жильцов дома по улице Попова, о том, что около автомашин, припаркованных во дворе, крутятся подозрительные парни.
Незамедлительно на место выехали оперативники уголовного розыска, которые с поличным задержали молодых людей. При них находились инструменты, с помощью которых парни успели вскрыть отечественные автомашины ГАЗ-3110 и две ВАЗовские модели, откуда похитили аккумуляторные батареи. Из Волги злоумышленники достали панель автомагнитолы.
Задержанными оказались жители села Покровское, оба 1999 года рождения. Молодые люди – учащиеся 2 курса одного из техникумов: один обучается на электромонтера, второй готовится стать автомехаником. Возможно, ребята решили таким образом попрактиковаться в своей профессии, но в полиции рекомендовали им найти законный способ для отработки полученных в техникуме знаний на практике.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц), предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Молодые люди проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.
Ранее односельчане к уголовной ответственности не привлекались. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похищенное имущество возвращено законным владельцам.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»