Поэтапное прекращение подачи тепла в дома и общественные здания начнется с 15 мая
Согласно постановлению Администрации города от 17 апреля № 885-ПА, с середины мая начнется поэтапное прекращение подачи теплоностителя в жилые дома и общественные здания.
В связи с наступлением плюсовых температур организации городского коммунального комплекса начнут отключать тепло с 15 мая. Подача теплоносителя в системы отопления больниц, поликлиник, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будет прекращена в последнюю очередь.
Все потребители тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности должны обеспечить отключение систем отопления от централизованного теплоснабжения. Всем организациям коммунальной сферы предстоит подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон 2017 года. Эти мероприятия будут направлены на проверку механической прочности и плотности городских трубопроводов.
График гидравлических испытаний сетей будет опубликован в городских средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города за семь дней до их начала.
В пресс-службе муниципалитета напомнили, что к отопительному сезону 2016-2017 годов было капитально отремонтировано 22 километра тепловых и 9 километров водопроводных сетей, а также подготовлено 42 источника тепловой энергии.
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По-моему пора эту штуку переосмысливать. Отключать надо не 15 мая, а намного раньше. В апреле. Уже не первый и не второй год жарища, на улке +15 и батареи горячие. Да и платить людям меньше.
Вот идиот. Ночью температура около нуля. Холодно будет. Нужно не отключать совсем отопление, а понижать давление или температуру теплоносителя.