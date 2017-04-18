Чудное мгновение
Фотовыставка Сергея Леонидовича Киселева
20 апреля (четверг) 2017 года в 17.00 приглашаем в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на открытие персональной фотовыставки Сергея Леонидовича Киселева «Чудное мгновение»
Сергей Леонидович Киселев – врач-травматолог, член международной ассоциации травматологов-ортопедов, заведующий травматологическим отделением нижнетагильской Городской больницы № 1. Родился в Москве, с 1954 года живет в Нижнем Тагиле. В 1975 году начал работать врачом-травматологом. Большую часть свободного времени уделяет своему любимому хобби – фотографии, которой увлекся с 14 лет. Первыми учителями в области фотографии стали отец Сергея Леонидовича и журнал «Чешское фото». В зрелые годы наставником был фотограф Леонид Шейнин.
В фотографиях Сергея Леонидовича Киселева – пейзажах, натюрмортах, портретах – чувствуется искреннее желание увидеть красоту окружающего мира и поделиться увиденным с людьми, пережить вместе мгновения, которые дарит нам жизнь. Многие снимки автора посвящены цветам, особо Сергей Киселев выделяет маки из-за их разнообразия, непохожести одного цветка на другой и символичности. К примеру, после выхода стихотворения военного врача Джона Маккрея «На полях Фландрии» маки стали символом Первой мировой войны:
Всюду маки свечами печали горят
На войной опалённых фландрийских полях,
Между мрачных крестов, что рядами стоят,
В тех местах, где недавно закопан наш прах.
Вторая творческая тема Сергея Леонидовича – уральские пейзажи: «Мне нравится фотографировать восходы и закаты. Это тоже очень красиво! Тут, как с маками, ты никогда не увидишь двух одинаковых закатов, равно, как и двух одинаковых восходов…».
Постановочные натюрморты Сергея Леонидовича Киселева ведут разговор со зрителем через предметы, которые, возможно, есть или были в каждом доме. Вот подсолнухи в вазе или сирень на ажурной вязаной салфетке, натюрморт с бокалом и лимоном – формами не удивишь, но вот автор стал режиссером-постановщиком, составил композицию, установил освещение и … появились жизнь, воспоминания, любование.
Дата: 20.04.2017
Время: 17.00 – 18.00
Место: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 7, 1-й этаж
Контактный телефон: 25-24-29, 25-26-47
Контактные лица: Елена Ильина, Надежда Гундырева, Ксения Баданина
E-mail:artmnt@list.ru
Официальный сайт музея
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