Мастер-класс «Искусство макияжа»
от Наташи Февральской и экскурсия «Эволюция макияжа и стиля на примере картин»
23 апреля (воскресенье) в 15.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на мастер-класс «Искусство макияжа» от Наташи Февральской и экскурсию в Зале русского искусства «Эволюция макияжа и стиля на примере картин» 14+
Наташа Февральская – молодой и яркий визажист нашего города. К макияжу она относится очень творчески, создаёт одновременно естественный и необычный образ. На мастер-классе в Нижнетагильском музее искусств Наташа Февральская «покажет образ с трансформацией из нежного дневного в жаркий вечерний. Постарается разрушить стереотипы о косметичке, расскажет о необычном использовании косметических средств и постарается вдохновить».
Если Вам хочется узнать, чем отличаются UVA и UBV, почему пудра — это не лучший друг жирной кожи, как использовать свою косметику с максимальной пользой — приходите, будем Вас ждать!
Перед мастер-классом Вы сможете послушать экскурсию по залу Русского искусства XVIII-начала XX. Картины известных мастеров расскажут, как менялось представление о стиле, женской красоте с течением времени.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Стоимость: 200 р.
Адрес: Уральская 7 и 4
Телефон: 25-26-47
Записаться на один из конкурсных дней также можно на сайте музея
NTGS.RU