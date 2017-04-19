В серии за бронзу Уралочка сравняла счет
«Уралочка-НТМК» во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата России обыграла красноярский «Енисей» со счётом 3:2. Игра состоялась в Нижнем Тагиле и держала зрителей в напряжении до самого конца.
Уже первый розыгрыш в матче был очень упорным и словно предопределил картину всего матча. Так и вышло. Хотя сначала никакого намека на равную борьбу не было.
В первом сете хозяйки площадки повели 5:1, затем немного отпустили «вожжи игры» и позволили гостьям выйти вперёд – 11:12. Однако это было временное послабление. Отлично действовала на блоке Екатерина Евдокимова, почти без ошибок выполняла задачу Маргарита Курило. Вскоре «Уралочка» вернула себе комфортное преимущество – 17:12 и почти без труда довело сет до победф – 25:20.
Во второй партии у «Енисея» и вовсе не было ни единого шанса. «Уралочка» словно не замечала соперниц. У команды Николая Карполя получалось все, как в самых лучших матчах сезона: блок, прием, доводка, и фирменная быстрая игра. 25:16 и счет по партиям стал 2:0. Казалось, что дело оставалось за малым. Однако, сил на третий сет в таком темпе не хватило.
В третьем игровом отрезке волейболистки «Енисея» собрались с силами и очень удачно начали – 6:2. Остановить разыгравшихся соперниц никак не получалось – 9:16, а потом были 4 блока подряд в исполнении красноярской дружины – 9:17. «Уралочка» поборолась и сделала счет немного приличнее – 17:25.
В четвертой партии картина почти повторилась. Ужасное начало – 2:7, 4:11. Но на этот раз хозяйки площадки сумели вернуться в игру и даже повести в счете – 18:17. Тем не менее, «Енисей» в концовке оказался более точен в ключевых моментах – 20:25. 2-2 по партиям и болельщики получили на десерт пятый решающий сет.
На тай-брейке игроки «Уралочки» собрали всю волю в кулак и сразу захватили инициативу – 8:3, 11:6. Соперницы не сдавались и бились, как могли – 13:12, но «Уралочка» не отдала эту партию и игру – 15:12, 3:2 в матче и счет в серии равный – 1:1.
Комментарии тренеров:
Николай Карполь, главный тренер ВК «Уралочка»:
«Игра очень напряженная была, это борьба за третье место. Сегодня на две партии физических сил было достаточно, а на третью уже не хватило. У каждого силы есть, у кого-то меньше, у кого-то больше, в этом мы соревнуемся. Нужно восстанавливаться сейчас, тренироваться, чтобы сохранить форму.
Александр Кошкин, старший тренер ВК «Енисей»:
«Для нас было бы, наверное, слишком сладко выиграть обе игры в Тагиле. Очень радует, что сегодня после двух проигранных партий девчонки не остановились, продолжали бороться, а пятая партия – это лотерея. После второй партии возможно «Уралочка» немного успокоилась, но у нас уже другого выхода не было, нужно было рисковать в каких-то моментах.
В первой игре серии, напомним, «Уралочка» проиграла «Енисею» со счётом 1:3.
Третья и четвертая игра серии состоятся в Красноярске 24 и 25 апреля. Матчи можно будет посмотреть в прямом эфире на интернет-портале ТВ-СТАРТ. За золотые медали национального первенства, напомним, сражаются два «Динамо» – казанское и московское.
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