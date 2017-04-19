Врио губернатора Свердловской области намерен участвовать в выборах главы региона

| 19.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении участвовать в выборах главы региона, которые планируется провести 10 сентября 2017 года.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Куйвашев сделал в ходе заседания регионального кабмина.

«Я буду участвовать в губернаторских выборах», — сказал он.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что планирует принять участие в выборах губернатора Свердловской области.

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