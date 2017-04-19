В столкновении трех грузовиков на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов ранены 2 человека
18 апреля в 22:30 водитель автомашины «ИВЕКО МАГУРУС», мужчина 1994 года рождения, следуя по автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», со стороны города Нижний Тагил в сторону города Серов, на 166 километре700 метрах автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной «ВОЛЬВО ФМ ТРАК» под управлением водителя, мужчины 1987 года рождения, в результате чего произошло столкновение автомашины «ВОЛЬВО ФМ ТРАК» с автомашиной «МАН ТГС» следующей во встречном направлении движению автомашины «ВОЛЬВО», под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате столкновения трех грузовых автомашин водитель автомашины «ИВЕКО МАГУРУС» и пассажир автомашины «ВОЛЬВО ФМ ТРАК» получили травмы.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомашины «ИВЕКО МАГУРУС», после оказания медицинской помощи в травматологическом отделении ДЦГБ назначено амбулаторное лечение с диагнозом: ушибы и ссадины ног.
Пассажир автомашины «ВОЛЬВО ФМ ТРАК», женщина 1990 года рождения, после оказания медицинской помощи в травматологическом отделении ДЦГБ госпитализирована с диагнозом: перелом правого бедра, переломы ребер, шок 2-ой степени, ссадины лица.
По предварительным данным дорожно-транспортное происшествие произошло по причине выезда водителя автомашины «ИВЕКО МАГУРУС», при этом не исключается факт управления водителем в утомленном состоянии.
Государственная автомобильная инспекция напоминает, что дорожно-транспортные происшествия на автодорогах вне населенных пунктов характеризуются высокой тяжестью последствий. Не допускается управление транспортным средством водителем, находящимся в утомленном либо болезненном состоянии. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются дорожно-транспортные происшествия, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, в связи с чем необходимо избегать данного маневра при ухудшении погодных условий, в условиях недостаточной видимости, а также водителям, имеющим небольшой стаж вождения.
Водитель и пассажир в транспортном средстве обязательно должны пользоваться ремнями безопасности, а при перевозке детей должно использоваться детское удерживающее устройство, соответствующее возрасту, росту и весу ребенка, что позволит избежать получения травм, либо значительно снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
как не погиб никто — удивительно
Государство собирает тройной оброк на дороги (Платон, транспортный налог, акцизный сбор в бензине). А дороги нормальные когда будут? С разделением полос, чтобы не было возможности столкнутся со встречкой. Ведь в основном смерти и травмы это столкновение с транспортом следующим во встречном направлении. Может хватит просто тупо собирать? Может пора делать дороги?