Яндекс.Такси приехало в Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле запустился онлайн-сервис Яндекс.Такси, который позволяет быстро вызвать машину без звонка диспетчеру. Заказ можно сделать в мобильном приложении или на сайте taxi.yandex.ru.
Заказ получают водители, которые находятся неподалёку и поэтому приезжают быстро — в среднем за 5 минут. Клиент может следить за приближением машины на карте города или спокойно собираться: когда водитель будет на месте, сервис об этом сообщит.
Яндекс предлагает жителям Нижнего Тагила самые доступные цены на официальное такси в городе. Минимальная стоимость поездки — 49 рублей. В эту сумму включены три километра и десять минут пути. Далее нужно платить 10 рублей за километр плюс рубль за каждую минуту. Например, от Драматического театра до торгового центра «Кит» можно добраться за 90 рублей. При этом цена рассчитывается в начале пути и не меняется, даже если машина попадёт в пробку или водитель выберет другой маршрут. Платить можно наличными или банковской картой, поэтому перед вызовом такси не обязательно проверять, хватает ли денег в кошельке.
В Нижнем Тагиле к сервису подключено более 400 автомобилей из 10 таксопарков и диспетчерских. Это второй город в Свердловской области, где работает Яндекс.Такси. 22 апреля 2015 года оно запустилось в Екатеринбурге. За два года пассажиры и водители Яндекс.Такси в общей сложности проехали почти 40 миллионов километров — это как 960 раз облететь вокруг Земли.
NTGS.RU
ощущение что в Тагиле каждая машина — такси. Судя по кол-ву такси-контор.