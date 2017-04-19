Металлурги НТМК провели субботник на территории реабилитационного центра Нижнего Тагила
В рамках корпоративной недели безопасности волонтеры ЕВРАЗ НТМК провели субботник в реабилитационном центре для несовершеннолетних №2 (бывшей коррекционной школе). Пятеро металлургов с помощью старших воспитанников чистили территорию от разросшихся деревьев и кустарников, которые мешали проходу.
Металлурги помогают Центру не первый раз. Зимой они чистили здесь дорожки от снега. Ближе к лету планируют провести благоустройство территории – разбить клумбы, сделать альпийские горки. Все это – этапы проекта «Цвети, мой дом!», разработанного на слете волонтеров ЕВРАЗа в декабре прошлого года по просьбе администрации детского учреждения.
Педагог-организатор Наталья Киселева говорит:
— Мы очень рады, что сотрудники компании ЕВРАЗ помогают нам с благоустройством, эта помощь очень много значит. И дело не только в наведении порядка. Дети видят, что взрослые заботятся о них, приходят работать безвозмездно в свободное время. Дети сами приучаются к труду, помогая волонтерам по мере сил. И им это очень нравится.
NTGS.RU