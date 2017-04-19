В Госдуме предлагают продлить выплаты пособия по уходу за ребёнком
В Государственной думе России предлагают продлить до трёх лет выплаты пособия по уходу за ребёнком. А лицам, чьим детям в возрасте от трёх до семи лет не досталось места в детском саду, — предоставлять пособие в фиксированном размере. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении RT) подготовил депутат комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
В настоящее время пособие по уходу за ребёнком прекращают выплачивать после полутора лет. Его размер составляет около 40% от среднего заработка.
Средний минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком составляет около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими детьми — 5,8 тыс. рублей, а средний максимальный — около 11,6 тыс. рублей. В период от полутора до трёх лет выплачивается уже не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.
Предложенный в Госдуме законопроект также предусматривает выплаты для ухода за детьми в возрасте от трёх до семи лет, но только в том случае, если ребёнку не досталось место в детском саду. Предлагается установить ежемесячное пособие в фиксированном размере — 3 тыс. рублей на каждого ребёнка.
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Я смотрю режим лютует! Надо срочно голосовать за Навального, пусть сделает как в европе или америке. 2 месяца неоплачиваемого декрета и всё. Что мы как дикари всё время.