Команда свердловской полиции достойно выступила на Чемпионате МВД России по рукопашному бою
Команда свердловского гарнизона полиции приняла участие в проходившем в Анапе Чемпионате МВД России по рукопашному бою.
Средний Урал в состязаниях представляли семь спортсменов: полицейские патрульно-постовой службы из Нижнего Тагила Эдуард Жавкин и Михаил Штин, их коллеги из Каменска-Уральского и Сухого Лога Александр Юркин и Евгений Игнатьев, а также сотрудники полиции из подразделения участковых уполномоченных Серова, Алапаевска и Сысерти – Александр Яковлев, Михаил Рагозин и Геннадий Симонов.
Поддерживали, настраивали на нужный лад и наставляли бойцов тренер команды неоднократный победитель международных соревнований полицейских, мастер спорта СССР по классической борьбе, мастер спорта России по рукопашному бою Денис Удилов, а также сотрудник ГУ МВД по Свердловской области мастер спорта по рукопашному бою обладатель черного пояса по каратэ-до подполковник Анатолий Миронов.
Всего в чемпионате приняли участие 44 команды из территориальных органов МВД России, в состав которых вошли 284 спортсмена.
На открытии и закрытии соревнований присутствовали высокие гости в лице руководства Краснодарского института МВД России, а также представитель центрального аппарата Министерства. Главным судьей соревнований стал сотрудник ДГСК МВД России майор внутренней службы Евгений Ивашутин.
В результате упорной борьбы свердловским стражам удалось занять в общекомандном зачете 7 место, что является очень неплохим результатом, ведь у них были очень достойные противники. Стоит отметить, что все участвовавшие в чемпионате бойцы – опытные профессионалы, из 284 участников соревнований 185 имеют спортивное звание кандидат в мастера спорта, 91 — мастер спорта, трое – заслуженные мастера спорта, такое же количество мастеров спорта международного класса.
Неплохие результаты команда ГУ МВД по Свердловской области показала и в личном первенстве. Почетное третье место в соревнованиях (из 36 участников своей весовой категории) занял мастер спорта по боксу, по комплексному единоборству, по боевому самбо и по рукопашному бою старший сержант полиции Геннадий Симонов, проходящий службу в ОВД Сысерти. Стоит отметить, что Геннадий неоднократно становился победителем и призером многочисленных региональных и общероссийских и турниров по рукопашному бою.
Результаты остальных уральских спортсменов распределились следующим образом:
— пятое место в весовой категории до 90 кг поделили капитан полиции Александр Юркин и старший лейтенант Михаил Рагозин;
— седьмое место в весовой категории до 70 кг занял младший сержант полиции Евгений Игнатьев;
— девятое место в весовой категории до 55 кг занял старший сержант Жавкин;
— 21 место в категории до 65 и до 75 кг заняли Михаил Штин и Александр Яковлев.
Всех призеров чемпионата поощрили медалями и грамотами.
NTGS.RU по информации ГУ МВД России по Свердловской области