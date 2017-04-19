Администрация города совместно с налоговой службой проводит работу по защите трудового населения и легализации «серых» зарплат
В межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской области при участии Администрации города создана комиссия, которая занимается легализацией «теневой» заработной платы, убыточностью предприятий и урегулированием их задолженностей.
В 2016 году на заседания комиссий по вопросам легализации «теневой» заработной платы было приглашено 368 руководителей предприятий, сообщает пресс-служба муниципалитета. По итогам года 179 работодателей повысили заработную плату своим работникам, что обеспечило более 17 млн рублей дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской области.
Напомним, что с первого июля прошлого года минимальный размер оплаты труда в области установлен в размере 8 862 рубля. Если заработная плата работников меньше этого показателя, работодателю необходимо произвести доплату до уровня МРОТ. В случае невыполнения данного условия ему грозит штраф. Кроме того, работодателей, которые платят заработную плату ниже установленного МРОТ, могут подозревать в выплате «серой» заработной платы и, соответственно, в сокрытии налогооблагаемых доходов и неуплате НДФЛ.
Администрация города ежеквартально проводит заседания межведомственной рабочей группы по проведению адресной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижнего Тагила. На заседания приглашаются руководители организаций, имеющих недоимку по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, земельному налогу. Проводится работа с работодателями по своевременному внесению страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, и с теми, кто выплачивает заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности и имеет задолженность по выплате заработной платы.
По информации финансового управления, в 2016 году в заседаниях рабочей группы приняли участие руководители 230 организаций. Им было рекомендовано обеспечить погашение просроченной задолженности по налогам и страховым взносам, обеспечить повышение заработной платы работникам до минимального уровня, установленного законодательством Свердловской области.
Администрация города напоминает: на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org в разделе «Борьба с «серыми» зарплатами» размещена анкета, заполнив которую, тагильчане могут сообщить о фактах неформальной занятости.
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