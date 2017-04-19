Обзор спортивных мероприятий
В Екатеринбурге состоялись Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике среди юношей 2000 года рождения и моложе. Соревнования являлись отборочным этапом к финалу VIII летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике, который состоится 17-22 июля в Белгороде. Двое спортсменов СДЮСШОР «Спутник» прошли отбор к финалу Спартакиады. В весовой категории до 77 кг, кандидат в мастера спорта Семен Штанько завоевал золотую медаль первенства, показав в рывке результат 115 кг и в толчке 150 кг, а также сумму двоеборья 265 кг.
В этой же весовой категории еще один спортсмен СДЮСШОР «Спутник» Кирилл Пономарев занял второе место. В весовой категории до 85 кг, кандидат в мастера спорта Иван Шутилов занял первое место с установлением личных рекордов — в рывке 115 кг и в толчке 140 кг, в сумме двоеборья набрав 255 кг. Семен Штанько и Иван Шутилов выступят на финальных соревнованиях.
Тренер, подготовивший спортсменов Михаил Андреевич Цепков.
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В Ирбите прошло Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу. В активе тагильских спортсменов семь медалей различного достоинства. Победителями стали Репин Денис, Чухланцева Екатерина, Наам Амалия, Возмилова Анна. Серебряные медали завоевали Сафронова Александра и Шапошникова Дарья. Третье место занял Нигматуллин Максим. Тренируются призёры в МДЮСШ «Юность» под руководством тренера – преподавателя Шекурова С.В.
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В ФОКе «Президентский» состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Д.И. Туржевского. Тагильчанин, Илья Селезнёв стал обладателем бронзовой награды в весовой категории до 66 кг. Тренируются Илья в МСДЮСШОР «Уралец» под руководством тренера – преподавателя Хамзина Алексея Ахатовича.
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В спортивном зале МДЮСШ «Старт» прошёл городской турнир по скалолазанию «Весенняя капель». Победителями в своих возрастных категориях стали Пищикова Алина, Касимов Александр, Никитина Валерия, Копытов Егор, Осипава Виталия, Зверев Алексей, Фунт Владимир, Кузнецова Алена. Вторые места заняли Федорова Софья, Пищиков Никита, Колотова Ксения, Чибриков Александр, Гапеевцева Евгения, Пономарев Елисей, Устинов Арсений и Рахимова Ксения. Замкнули тройку призёров Константинова Виктория, Третьяков Андрей, Южалкина Яна, Пищиков Семен, Линдт Лидия, Подберезников Данил, Приходько Илья и Калякина Анна.
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С тремя медалями вернулись тагильчане из Екатеринбурга с Первенства Свердловской области по тяжёлой атлетике. Лучший результат показал Канов Никита. На вторую степень пьедестала почёта поднялись Леньков Сергей и Полетаев Максим. Тренируются спортсмены в МДЮСШ «Юность» под руководством тренера – преподавателя Клещевникова В.Ю.
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В Тюмени завершился Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэнсэя», среди младших юношей 2003-2004 г.р. Воспитанник тагильской школы дзюдо, Красиков Захар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 46 кг. Тренируется призёр в МСДЮСШОР «Уралец» под руководством тренера – преподавателя Хамзина Алексея Ахатовича.
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В Екатеринбурге прошёл открытый Чемпионат Свердловской области по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2002 г.р. Победителями стали тагильчане, Исмаилов Али (в/к до 71 кг) и Каракин Михаил (в/к до 130 кг). Тренируются спортсмены в МСДЮСШОР № 3 им.Почётного гражданина города Нижний Тагил А.А.Лопатина под руководством тренеров-преподавателей Богданова А.В. и Салманова К.А.
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