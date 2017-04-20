Первый турнир «Шахматная семья»
16 лет назад в нашем городе был создан МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» Одна из его задач — создание условий для развития шахматного спорта среди тагильчан. Акция «В шахматы играют все», сеансы одновременной игры в шахматы, посвящённые дню рождения Нижнего Тагила, открытые Кубки города и Нижнетагильской шахматной федерации, этапы Кубков России Е.Г.Зудова и С.М. Левитского, турниры «Новое поколение», «Кадетская слава» и школьных королей, первенство дошкольников, турниры загородных лагерей – далеко не полный перечень мероприятий центра. Опрос их участников показал, что почти в каждой семье наука умения играть в шахматы передается от старшего поколения младшему. Поэтому было принято решение создать ещё один турнир — семейный.
В воскресенье, 16 апреля в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» прошёл I турнир «Шахматная семья».Предшественником ему был турнир «Папа, дедушка и я – шахматная семья», проходивший в в феврале в МБОУ СОШ № 80 Идея семейного праздника шахмат понравилась специалистам центра и участникам турнира, поэтому было решено сделать турнир городским.
В турнире приняли участие 17 команд. Взрослые играли со взрослыми, дети с детьми. Участниками было сыграно по 5 партий. Лучший результат показала семья Мухачёвых. Они выиграли все предложенные семье пары. В качестве приза победители первого турнира получили памятный кубок с эмблемой турнира и логотипа МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр». На втором месте семья Мурзиных- Проскуриных, Вместе с внучками Агатой и Аделиной играл дедушка Владимир Афанасьевич. На третьем месте семья Пашниных-Федореевых. Три года назад Ксюша в числе первых участвовала в турнире дошкольников, её дедушка Анатолий Васильевич – активный участник турниров ветеранов города. Тройка семей-лидеров получила медали и грамоты. Все участвующие в турнире семьи получили вымпелы и значки с эмблемой турнира.
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