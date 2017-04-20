В Висимском заповеднике проснулся барсук
По сообщениям государственных инспекторов охраны, в Висимском заповеднике пробудился от зимнего сна барсук. Его следы на снегу были встречены в охранной зоне заповедника.
Район охранной зоны, где были встречены следы барсука, – место постоянного обитания этого зверя. Инспекторы даже как-то видели само животное: барсук переходил дорогу и что-то жевал. По-видимому, где-то здесь, на южном склоне горы среди скал, находится его нора, которую зверь занимает в течение многих лет.
— Барсучья нора – это «… целый лабиринт широких и глубоких ходов с многочисленными входными отверстиями, тупиками и гнездовыми камерами – «котлами», используемыми нередко и другими зверями – лисицами, енотовидными собаками и даже волками. Норы содержатся в чистоте, ежегодно подновляются, имеют вентиляцию. В них барсук проводит большую часть жизни, т. к. … в течение 5–7 месяцев находится в зимнем сне, а летом лишь изредка выходит днём погреться на солнце. С наступлением сумерек барсук покидает нору и всю ночь бродит по лесу в поисках пищи», — рассказала Наталья Беляева, научный сотрудник Висимского заповедника, цитируя книгу «Биология лесных птиц и зверей».
Вот и барсук Висимского заповедника отправился в «гастрономическое путешествие». Интересно, сытым ли он возвращается домой из заснеженного леса, бродить по которому приходится в период ещё такой холодной «пёстрой весны»?
«Пёстрая весна» – это второй этап весеннего сезона, время пробуждения впадавших в зимнюю спячку зверей – медведей, барсуков, бурундуков. В результате интенсивного таяния снега ландшафт становится «пёстрым», «зебровым» – появляются проталины.
Информация о Висимском заповеднике: 2017 год – Указом Президента РФ объявлен Годом экологии и Годом 100-летия заповедной системы России. Висимский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1971 году. Расположен в Свердловской области на землях городов Кировград и Верхний Тагил. Площадь заповедника 335 кв. км. Заповедник является базой для проведения широкого круга исследований, проводящихся сотрудниками УрО РАН и ВУЗов.
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