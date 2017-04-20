Команда МУ МВД России «Нижнетагильское» стала победителем в соревнованиях по пулевой стрельбе

| 20.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Нижнетагильское спортивное общество «Динамо» в рамках мероприятий, приуроченных к 94 годовщине своего основания, провело соревнование по стрельбе из боевого оружия. Состязания прошли в тире отдела полиции  № 18. Участникам нужно было сделать несколько метких выстрелов из пистолета Макарова и попасть в мишень с расстояния 25-ти метров.  На выполнение 10-ти выстрелов отводилось восемь минут.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющих различные силовые структуры, победители были отмечены как в командном, так и в личном первенстве.

Борьба за призовые места была бескомпромиссной и напряженной, потому что в стрельбе каждому спортсмену в первую очередь нужно совладать с самим собой.

Призовые места разделились следующим образом. Третье место в командном зачете у команды отдельного батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», 2-ое место завоевала команда ОМОН Росгвардии по Свердловской области. Победителями стала команда МУ МВД России «Нижнетагильское».

Призовые места в личном зачете по стрельбе из пистолета Макарова разделились следующим образом: 3-е место у старшего специалиста профессиональной подготовки МУ МВД России «Нижнетагильское» капитана внутренней службы Санана Байрамова, 2-ое место досталось так же сотруднику Межмуниципального управления старшему инспектору оперативного отделения майору полиции Александру Стробыкину,  на первое место вышел сотрудник ГУФСИН по Свердловской области Андрей Есюнин.

Завершающей и наиболее приятной частью соревнования стало награждение победителей и призеров турнира. Все победители получили от организаторов кубки и грамоты. Участники с лучшими результатами отмечены дипломами и медалями.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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