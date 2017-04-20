Инженер-электроник НТМК стал призером конкурса «Славим человека труда» в номинации «Мехатроника»
Ведущий инженер-электроник дирекции по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК Алексей Раимов занял третье место в конкурсе профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда!» в номинации «Мехатроника».
В рамках конкурса инженер Алексей Раимов выполнил несколько заданий по сборке, программированию и запуску в работу гидравлической станции прессования для управления гидроцилиндрами. Были собраны электрические схемы, написаны программы. Конструкция работала как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Также в качестве эксперта конкурса мехатроников выступил начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами сталеплавильного производства ЕВРАЗ НТМК Евгений Кравченко. Он был членом судейской коллегии и оценивал правильность выполнения работ.
Алексей Раимов работает на ЕВРАЗ НТМК более 15 лет. В сфере его ответственности – оперативное обслуживание, поддержание и улучшение качества работы систем базисной автоматики машин непрерывного литья заготовок конвертерного цеха.
— Комбинат уделяет большое внимание профессиональному развитию сотрудников, — отметил директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Алексей Пырин. – Представители ЕВРАЗ НТМК неоднократно становились призерами конкурса «Славим человека труда», а также чемпионата высокотехнологичных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech».
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