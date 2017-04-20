Полицейские Нижнего Тагила задержали мужчину, подозреваемого в совершении краж у пенсионеров
В производстве следственного отдела № 1 СУ МВД России «Нижнетагильское» находятся уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации по фактам 7 краж на территории Ленинского района в отношении престарелых людей.
В совершении данных преступлений обоснованно подозревается 35 – летний уроженец города Новая Ляля. Его задержали сотрудники уголовного розыска еще в ноябре 2016 года в ходе грамотно спланированных оперативно – розыскных мероприятий. Тогда доставленный в отдел полиции подозреваемый мужчина сознался в совершенных им кражах.
Как рассказала следователь следственного отдела № 1 старший лейтенант юстиции Елена Зорихина, мужчина обманом проникал в дома пенсионеров, представляясь работником пенсионного фонда или социальных служб, электриком, сантехником и доверчивые пенсионеры открывали двери незнакомцу. Злоумышленник под любыми предлогами узнавал, где пожилые люди хранят сбережения, потом находил подвод отправить престарелых людей в другую комнату или на кухню, а сам, оставаясь один, похищал денежные средства потерпевших и скрывался с места преступления. Суммы были разные, от 600 до 30 тысяч рублей.
После написания явки с повинной и полного раскаяния, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина нарушил избранную меру пресечения и скрылся от органов следствия.
В феврале 2017 года сотрудники полиции объявили его в федеральный розыск. По имеющейся оперативной информации, некоторое время мужчина проживал на съемных квартирах в Екатеринбурге и Челябинске. Затем в апреле вновь вернулся в Нижний Тагил, где был задержан сыщиками уголовного розыска. На этот раз подозреваемый в серии имущественных преступлений судом арестован.
В настоящее время ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за совершение аналогичных краж и совершение мошеннических действий, активно сотрудничает со следствием. В ходе работы с задержанным выявлены еще два преступления, совершенные в апреле этого года у пенсионерки 1929 года рождения, проживающей по улице Зерновой и у 83-летней женщины, проживающей по улице Камышовой, по которым задержанный мужчина дал признательные показания. Ранее пенсионерки не обращались в полицию, поэтому сотрудники полиции выехали по указанным адресам и приняли заявления, возбудив уголовные дела.
Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции рекомендуют всем, кто пострадал от действий злоумышленника, но не обращался в правоохранительные органы, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: (3435) 97-64-02 (дежурная часть ОП № 16), 97-64-20 (уголовный розыск) или 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
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