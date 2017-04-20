В колонии Нижнего Тагила заработала «дорожная карта» для инвалидов-осужденных
В рамках реализации программы и плана мероприятия «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов на объектах ФСИН России в одном из туберкулёзных отделений больницы при Лечебном исправительном учреждении №51 (г. Нижний Тагил), где содержится наибольшее число инвалидов и людей с ограничениями здоровья сделали пандус для беспрепятственного выхода на прогулку в локальный участок.
Условия и целый спектр социальных услуг создаются сегодня в ЛИУ-51 для инвалидов и людей с ограниченными возможностями отбывающих сроки наказания к лишению свободы. И это несмотря на то, что здания в ЛИУ-51 проектировались и строились в прошлом столетии, и не были предусмотрены для инвалидов. В больнице при ЛИУ-51, где проходят лечение и проживают осужденные-инвалиды, для их перемещения в кресло-коляске постепенно оборудуют наклонными поверхностями – пандусом. Кстати, пандус в первом туберкулёзном отделении изготовлен по утвержденным чертежам на предприятии лечебно-производственных и трудовых мастерских учреждения. При установке и сооружении пандуса были обеспечены размеры входных площадок, достаточных обеспечить возможность полного горизонтального размещения на ней кресла-коляски. Пандус оборудован ограждением с поручнями. Следует также заметить, что установленным пандусом пользуются инвалиды колясочники, и это стало удобно, менее энергозатратно и естественно по физиологическим параметрам движения человека. Поручни оборудуют и для людей, у которых загипсована стопа, или инвалиды, которые носят ортопедическую обувь. Кроме этого в наличии имеются механизмы необходимые для передвижения (костыли, трости, ходунки и т.д.), которыми пользуются люди с ограничением двигательных функций. В этом же отделении больницы выдается специальный ортопедический матрац для людей с хроническими заболеваниями позвоночника. Для слабослышащих приобретаются приборы усиливающий звук. Для слабовидящих людей, имеющих нарушение зрения, проводятся консультации врача, им помогают подобрать линзы или очки, а также специальные предметы распознавания цветов или книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля. В наличие имеются оборудованные санитарно-гигиенических помещений для инвалидов различных нозологий. В палате для тяжелобольных первого туберкулёзного отделения произведено обустройство минимум одной туалетной и одной душевой кабинок, доступных для маломобильных больных. В универсальной кабинке санитарно-бытового помещения, предназначенных для пользования всеми категориями инвалидов, в будущем следует возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Во всех случаях работа с людьми проводится ежечасно, необходимую помощь и уход за больными оказывает штат санитаров прошедший специальную подготовку.
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