В рамках акции «Моя личная безопасность» общественный совет и полиция организовали для школьников экскурсию в ОМОН
Старшеклассники школ поселка Горноуральский и села Николо-Павловское с нескрываемым удовольствием приняли предложение инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 побывать в расположении спецподразделения и познакомиться с нелегкой службой бойцов ОМОН. Для школьников Горноуральского городского округа такая встреча состоялась впервые.
Знакомство с работой сотрудников ОМОН начал председатель общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Шалагинов, ветеран отряда и учредитель общественной организации «Союз ветеранов ОМОН»: «Сотрудники отряда мобильного особого назначения находятся на острие борьбы с преступностью. Находясь в составе органов внутренних дел и сейчас, являясь подразделением Росгвардии, бойцы выезжают на самые громкие и опасные задержания, выполняют задачи по охране порядка на территории Северо-Кавказского региона. Бойцы ОМОН всегда с честью и достоинством справляются с поставленными задачами. Этими ребятами страна гордится по праву».
Чтобы стать физически сильными и выносливыми, необходимо ежедневно упорно тренироваться. Это очень важно для молодых людей — будущих защитников Отечества, объяснил Алексей Вячеславович: «Если мужчина сможет постоять за себя, он сможет защитить и своих родных, и тех, кто нуждается в помощи».
Сотрудники ОМОН для начала предложили гостям посмотреть на слаженные отработанные действия бойцов при задержании автомашины, в которой находятся нарушители, также не обошлось без демонстрации приемов рукопашного боя, что особенно нравится мальчишкам.
Ребятам показали спортзал, в котором тренируются ОМОНовцы. Там же находятся многочисленные кубки и дипломы, свидетельствующие о высоких спортивных достижениях бойцов спецподразделения.
Очень впечатлил школьников рассказ об истории Нижнетагильского отряда с показом фильмов и, конечно, выставка оружия, находящегося на вооружении ОМОН, о каждой единице которого сотрудники отряда подробно рассказали заинтересованным ребятам. Возможность подержать оружие и сфотографироваться вызвала искренний восторг у мальчишек.
Теперь те, кто задумается о службе в органах внутренних дел и захочет быть похожим на этих крепких ребят в камуфлированной форме, знают к каким испытаниям надо себя готовить. Бойцы ОМОН помогли ребятам понять, что поставленной цели всегда можно достичь, если будет огромное желание и максимум усилий.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»