В рамках акции «Моя личная безопасность» общественный совет и полиция организовали для школьников экскурсию в ОМОН

| 21.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Старшеклассники школ поселка Горноуральский и села Николо-Павловское с нескрываемым удовольствием приняли предложение инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 побывать в расположении спецподразделения и познакомиться с нелегкой службой бойцов ОМОН. Для школьников Горноуральского городского округа такая встреча состоялась впервые.

Знакомство с работой сотрудников ОМОН начал председатель общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Шалагинов, ветеран отряда и учредитель общественной организации «Союз ветеранов ОМОН»: «Сотрудники отряда мобильного особого назначения находятся на острие борьбы с преступностью. Находясь  в составе органов внутренних дел и сейчас, являясь подразделением Росгвардии, бойцы выезжают на самые громкие и опасные задержания, выполняют задачи по охране порядка на территории Северо-Кавказского региона. Бойцы ОМОН всегда с честью и достоинством справляются с поставленными задачами. Этими ребятами страна гордится по праву».

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Чтобы стать физически сильными и выносливыми, необходимо  ежедневно упорно тренироваться. Это очень важно для молодых людей — будущих защитников Отечества, объяснил Алексей Вячеславович: «Если мужчина сможет постоять за себя, он сможет защитить и своих родных, и тех, кто нуждается в помощи».

Сотрудники ОМОН для начала предложили гостям посмотреть на слаженные отработанные действия бойцов при задержании автомашины, в которой находятся нарушители, также не обошлось без демонстрации приемов рукопашного боя, что особенно нравится мальчишкам.

Ребятам показали спортзал, в котором тренируются ОМОНовцы. Там же находятся многочисленные кубки и дипломы, свидетельствующие о высоких спортивных достижениях  бойцов спецподразделения.

Очень впечатлил школьников рассказ об истории Нижнетагильского отряда с показом фильмов и, конечно, выставка оружия, находящегося на вооружении ОМОН, о каждой единице которого сотрудники отряда подробно рассказали заинтересованным ребятам. Возможность подержать оружие и сфотографироваться вызвала искренний восторг у мальчишек.

Теперь те, кто задумается о службе в органах внутренних дел и захочет быть похожим на этих крепких ребят в камуфлированной форме, знают к каким испытаниям надо себя готовить. Бойцы ОМОН помогли ребятам понять, что поставленной цели всегда можно достичь, если будет огромное желание и максимум усилий.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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