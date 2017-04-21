Лучший оператор почтовой связи Свердловской области работает в Нижнем Тагиле
В Екатеринбурге подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года». Участие в нем приняли 12 представителей из почтамтов Свердловской области. Победительницей признана оператор 1 класса Нижнетагильского центрального отделения связи Анастасия Охотникова.
Открывая конкурс, отметил исключительно важную роль операторов связи в работе предприятия. «Оператор связи, наверное, играет ключевую роль в обслуживании клиентов. От того, насколько он компетентен, ответственен и доброжелателен, зависит мнение клиентов в целом о Почте России. Конкурс профмастерства дает возможность участникам не только продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества, но и повысить свою компетенцию в каких-то вопросах, что обязательно положительно отразится на качестве клиентского сервиса в отделениях», – сказал в приветственном слове Дмитрий Киселев.
Конкурсанты выполнили теоретические и практические задания. Все участники прошли тестирование, ответив на 30 профессиональных вопросов, после чего представили жюри и зрителям свою презентацию – разработанную программу для адаптации нового сотрудника. В финальной части конкурса операторы выполнили письменное задание на знание основ профессиональной деятельности. И завершил соревнование самый зрелищный этап – разбор нештатной ситуации. Конкурсанты искали умышленно допущенные в сценических миниатюрах ошибки.
По итогам конкурса III место занял единственный представитель сильного пола среди конкурсантов, оператор Лесного почтамта Евгений Ситников, II место – у оператора связи Камышловского почтамта Алены Ненашкиной, I – у сотрудницы Нижнетагильского почтамта Анастасии Охотниковой. Победительница 6 лет работает в должности оператора почтовой связи. «Я первый раз участвую в конкурсе. Самое сложное было сдержать эмоции, но тут помогла профессиональная привычка контролировать себя в работе с клиентами. Победа в конкурсе стала приятной неожиданностью, надеюсь, что достойно представлю наш регион на следующем этапе», – поделалась впечатлениями Анастасия Охотникова.
Тагильчанка представит Свердловскую область на макрорегиональном этапе, который в этом году пройдет в Кургане. И в случае победы примет участие в финале Всероссийского конкурса «Лучший оператор связи», сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».
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