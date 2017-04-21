Встреча архивистов

| 21.04.2017 | Новости | Комментариев нет

19-21 апреля 2017 года в Свердловской области с официальным визитом  находится делегация сотрудников архивной службы Кыргызской Республики.

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20 апреля, в рамках рабочей поездки, Нижнетагильский городской исторический архив посетили Мамбетакунова Нурбубу Бапаевна, директор Чуйского областного государственного архива Кыргызской Республики и Алиева Замира Ашимовна, заведующая Жайылским районным государственным архивом. Гости ознакомились со структурой архивной отрасли города Нижний Тагил, организацией работы и состоянием материально-технической базы Нижнетагильского городского исторического архива, посетили архивохранилища. В читально-экспозиционном зале исторического архива состоялась беседа кыргызских и тагильских архивистов, в ходе которой стороны обменялись опытом работы. Встреча прошла в теплой, душевной обстановке. Тагильские архивисты получили приглашение посетить архивы Кыргызской Республики.

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