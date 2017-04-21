Уралочку вызвали в сборную России
Доигровщица «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец вызвана в сборную России по волейболу для участия в учебно-тренировочном сборе и отборочных матчах к чемпионату мира.
Сбор пройдет в УТЦ «Новогорск» со 2 по 26 мая, после чего наша национальная команда отправится в Турцию на товарищеские игры, которые состоятся в период с 26 по 29 мая. А затем сборной России предстоит самое важное – отборочные игры к чемпионату мира 2018 года. Эти матчи наша команда проведет в Хорватии с 29 мая по 5 июня.
Напомним, что Ксения Парубец уже имеет успешный опыт выступления за сборную России. Екатеринбургская волейболистка — чемпионка Европы 2015 года.
В сборную Ксения Парубец вызвана за стабильную результативную игру. В этом сезоне она стала самым результативным игроком Суперлиги по набранным очкам.
Напомним, что сейчас «Уралочка» продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата России. После двух матчей в Нижнем Тагиле счёт в серии с красноярским «Енисеем» равный – 1:1. Первую игру команда Николая Карполя проиграла со счётом 1:3, а во второй одержала победу на тай-брейке.
Впереди у претендентов на бронзу еще два матча, которые состоятся 24 и 25 апреля в Красноярске. Серия продолжается до трех побед. Если следующих двух игр будет недостаточно для выявления победителя противостояния, то судьба бронзовых наград определится 29 апреля в решающем пятом матче в Екатеринбурге.
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