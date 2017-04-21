IX Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского
23 апреля 2017 года в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» пройдёт IX Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского. Проведение Мемориала Владимира Ароновича Струпинского – дань ПАО «Уралхимпласт» памяти талантливого инженера, замечательного человека и спортсмена, который проработал на этом предприятии свыше 40 лет, автора 37 изобретений.
Титанический труд руководителя и исследователя Владимир Аронович сочетал с игрой в шахматы. Результат этого — титул одного из чемпионов города, высокий рейтинг и звание мастера ФИДЕ.
С первых дней создания Мемориала в нём сложились свои традиции. ПАО «Уралхимпласт» ежегодно учреждает призы и медали победителям. На торжественное открытие приглашаются почётные гости, в их числе вдова В.А. Струпинского Грация Петровна. После вступительных речей организаторы и гости по традиции играют символическую партию. Это ещё одна из добрых традиций мемориала.Владимир Аронович был не только талантливым инженером химиком, но и умел играть на аккордеоне и фортепиано. Поэтому организаторы мемориала включают в программу торжественного открытия выступления тагильских музыкантов. Нынче Мемориал в восьмой раз соберёт тагильчан и гостей города, уралхимпластовцев и представителей других трудовых коллективов, начинающих шахматистов и гроссмейстеров, которые, мы надеемся, оставят слова признательности в книге воспоминаний и пожеланий.
Торжественное открытие Мемориала начнётся в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» (ул.Газетная,109) 23 апреля в 11часов 30 минут.
Приглашаем к участию в Мемориале всех любителей шахмат!
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