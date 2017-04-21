О том, как областные чиновники сделали «подгон» иностранцам. Одно что «Денег нет, но вы держитесь». (видео)
Еще в 2014 году, ко мне обратился Президент Федерации Свердловской области по настольному теннису Малышкин Виктор Васильевич со следующей проблемой:
При Правительстве Свердловской области создан и работает Фонд поддержки спорта высших достижений. Попечительский совет данного Фонда возглавляет член Правительства, министр физической культуры и спорта региона Рапопорт Л.А. Правительством области при создании фонда подразумевалось, что через Фонд будет осуществляться финансовая поддержка из областного бюджета спортсменов и команд Свердловской области. Однако на деле, за место поддержки уральских спортсменов, фонд ежегодно перечисляет деньги частному клубу настольного тенниса «УГМК». Клуб в свою очередь на бюджетные деньги содержит иностранных спортсменов, не выступающих за Россию и Свердловскую область.
Тогда же я, как депутат Законодательного Собрания, настоял на проведении за 2014 год аудиторской проверки Фонда и Клуба Счетной палатой Свердловской области.
И недавно, спустя 3 года мне принесли рабочие материалы проверки Счетной палаты по данному вопросу, которые до сих пор не опубликованы, лежат без движения и не утверждены руководством!
По документам оказалось, что средства, перечисляемые из бюджета нашей области, через фонд расходовались клубом на выплату заработной платы спортсменам Митзутани (гражданин Японии) и Монтейро (гражданин Португалии).
Кроме того, из материалов следует, что данные спортсмены за Россию и Свердловскую область не выступали, представляя в 2014 году свои страны.
Для проведения проверки по вышеперечисленным фактам Движение «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» обращается в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.