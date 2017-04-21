Полиция Нижнего Тагила по горячим следам раскрыли грабеж и мошенничество
Накануне около 17 часов в полицию поступило сообщение о совершении грабежа по улице Красногвардейской.
По словам потерпевшей женщины 1946 года рождения, она ехала в маршрутном такси со стороны поселка Старатель и вышла на остановке в районе детского дома. Вместе с ней вышел странного вида мужчина, который неотступно шел рядом и все время что-то бегло говорил. В какой-то момент он схватил ее сумку, вытащил кошелек, в котором находилось около 900 рублей, и бросился бежать. От неожиданности и растерянности пенсионерка не сразу позвонила в полицию, а спустя два часа, когда пришла домой и немного пришла в себя.
Сотрудники полиции при проверке полученной информации обнаружили в районе совершения преступления камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре неподалеку, которые зафиксировали злоумышленника. Сотрудники полиции узнали в нем 46-летнего жителя поселка Старатель, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Два года назад мужчина освободился из мест лишения свободы.
Когда сотрудники отдела полиции № 18 приехали к нему домой, то оказалось, что некоторое время назад его уже забрал участковый.
Младший лейтенант полиции Евгений Свечков доставил мужчину в отдел полиции № 16 по подозрению в совершении мошенничества, о котором сообщил в полицию 70 — летний пенсионер, находящийся на лечении в железнодорожной больнице. Участковый опросил потерпевшего, который рассказал, что вышел из больницы на прогулку в вечернее время, кода к нему подошел незнакомец и попросил телефон позвонить. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший едва передвигается на костылях, и убежал вместе с телефоном.
Когда участковый Свечков расспрашивал потерпевшего о приметах обидчика, тот пояснил, что одет злоумышленник в коричневую куртку и кепку, сам довольно странного вида. Как оказалось, нетрезвый похититель говорил очень быстро и невпопад. Участковый сразу понял, о ком идет речь, и направился домой к подозреваемому. Полицейский заметил мужчину во дворе за распитием спиртного. Только завидев участкового, мужчина сразу достал похищенный телефон.
В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 161 (Грабеж) УК Российской Федерации.
При проверке задержанного мужчины на причастность к другим подобным преступлениям сотрудники полиции установили, что еще 14 апреля у дома на улице Азовской в поселке Старатель подозреваемый выхватил сумку у 84-летней пенсионерки, в которой было около 1500 рублей. В полицию бабушка не обращалась, но до местного участкового дошла информация о совершенном преступлении. Также установлена причастность задержанного мужчины к грабежу по улице Газетная, сообщение о котором поступило еще в декабре прошлого года. Тогда у 72-летней пенсионерки прямо у дома злоумышленник похитил сумку с деньгами.
Возможно, кто-то также пострадал от незаконных действий задержанного мужчины. Если вы узнали его, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02, на линию 02 или обратитесь в отдел полиции по месту жительства.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»