С 25 по 27 апреля в Нижнем Тагиле пройдут акции экспресс-тестирования на ВИЧ
24.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нижнем Тагиле продолжаются акции экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.
В ближайшие три дня все желающие смогут бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Пункты будут работать в разных районах города: 25 апреля с 16-00 до 19-00 – в кинотеатре «Родина 3D», 26 апреля с 16-00 до 19-00 – на территории привокзальной площади, 27 апреля с 16-00 до 19-00 – в помещении ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway).
Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%.
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