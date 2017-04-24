Екатеринбург вошел в ТОП-4 городов России по уровню комфортности проживания
Ученые УрО РАН составили рейтинг крупных городов страны по уровню комфортности проживания, пишет Российская газета.
Так, по мнению авторов исследования — научных сотрудников лаборатории экономической географии ИС РАН, кандидатов географических наук Оксаны Рудневой и Александра Соколова — лидируют по совокупности показателей Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. Замыкают рейтинг Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск.
Для научной работы на основании 25 различных показателей была проанализирована жизнь обитателей 35 городов, чья численность населения начинается от отметки в полмиллиона человек.
«Порог в 500 тысяч жителей является своеобразной „границей социальной безопасности“ города, начиная с которой резко падает уровень безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес», — поясняют ученые.
За единицу комфортности приняты не только макроэкономические показатели, но и такие неотъемлемые составляющие удобства, как доступность магазинов, наличие метрополитена, отсутствие дорожных пробок и даже перепады температур.
Любопытен анализ по отдельным значениям. Так, лидерами в категории «коммерческая привлекательность» являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Самый большой выбор учебных заведений — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Воронеже, а учреждений культуры — в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижним Новгороде.
«В результате исследования выявлено непропорциональное развитие европейской и азиатской части, столицы и других городов. Значительная часть территории находится к востоку от Уральских гор, но большая часть населения живет к западу от них. Остро стоит вопрос преодоления пространственного неравенства», — отмечают ученые, резюмируя: процесс урбанизации в России не завершен.
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«Порог в 500 тысяч жителей является своеобразной „границей социальной безопасности“ города, начиная с которой резко падает уровень безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес», — поясняют ученые. — у Тагила и в лучшие советские времена пятиста тысяч не было, эххх.