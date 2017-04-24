Полиция Нижнего Тагила продолжает поиски 60-летнего мужчины
Перминова Александра Васильевича 24.02.1957 года рождения разыскивают с ноября прошлого года. Тогда с заявлением о его пропаже в отдел полиции № 16 обратилась его бывшая супруга, по словам которой 3 ноября он ушел на работу из дома на Вые и пропал.
Сотрудники полиции провели весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили, что мужчина не был на работе, в то время находился в отпуске, но, по каким-то причинам, не рассказывал об этом родным. Также удалось выяснить, что последний раз тагильчанина видели на даче в поселке Волчевка. Дальнейшие его следы потерялись. В больницы или морг похожий по приметам мужчина не поступал.
Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы прямые короткие темные, брови прямые густые, нос прямой длинный, глаза карие.
Был одет: куртка кожаная коричневого цвета на замке, брюки темные, кроссовки темные.
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Александра Перминова, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02, либо по телефону 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»