Накануне, апрельская бессонница и Белый Кролик
Всероссийская акция «Библионочь – 2017» в Нижнем Тагиле в этом году состоялась сразу на трёх площадках.
«Накануне» – такой была тема в библиотеке № 7. Организаторы предложили гостям перенестись на 100 лет назад в начало 20-го века – период революций, переворотов, гражданской войны, и в то же время – литературных салонов, балов, спиритических сеансов. 17 площадок библионочи позволяли окунуться в атмосферу того времени.
Сразу в фойе читателей ждала «Пролетарская фотография». Здесь можно было сделать фото с матросом на фоне костра и пулемета. Тут же волонтер Алексей Пермяков в форме солдата-колчаковца учил всех желающих делать скатку из шинели, разбирать винтовку, предлагал примерить солдатское обмундирование. А представитель Уральского казачьего общества Алексей Бирюков провел мастер-класс по владению шашкой, кнутом, нагайкой.
Юных читателей ждали в зале «Детский мир», где вспоминали забытые дворовые игры: пристенок, классики, кегли. Для девочек работал «Модный салон бумажного платья», для мальчиков – «Агентство сыщика Путилина». В «Подпольной типографии» можно было набрать листовку с лозунгом на старой печатной машинке.
В квест «Золото колчака» отправлялись любители головоломных заданий. Проходя по всем площадкам и отвечая на вопросы, команды получали возможность отыскать в подвале клад. Конечно, золото на поверку оказывалось шоколадом, но это никого не расстраивало.
Волонтеры обучали всех желающих танго и чарльстону. «Театр за столом» представил на суд зрителей премьерную постановку «Тагильская купеческая Атлантида».
А на площадке «Детгиз детлит показывает и говорит» юных гостей принимали в пионеры.
Всего площадку «Накануне» посетили более 500 гостей.
Активно встречали весну в эту апрельскую ночь в библиотеке № 6. Более 200 гостей – дети, молодежь, взрослые – с удовольствием и пользой проводили время.
Заданная организаторами тема «Ночь. Весна. Библиотека» прослеживалась во всем: в игровых и творческих площадках, праздничном оформлении и настроении участников.
«Цветочная мастерская» предлагала гостям сажать цветы, как символ пробуждения новой жизни. Любой мог присоединиться к этому весеннему проекту и унести домой молодую рассаду бархатцев или базилика.
Восхищенные взгляды ловили на себе участницы, побывавшие на модном мастер-классе по завязыванию стильного шарфика. А современные мужчины дополнили свой образ элегантными галстуками.
Очаровательным приютом для романтиков этой ночью стала «скамейка влюбленных», где с удовольствием фотографировались даже самые застенчивые.
Особой популярностью среди участников библионочи всегда пользуются игры-квесты. Приступом участники брали «БиблиоФорт». Пройти след в след, так чтобы не задеть опасную паутину, удержать в голове 20 книг, ответить на вопросы старца Фура – вот лишь часть тех испытаний, что пришлось пережить игрокам.
Безумный Шляпник и Мартовский заяц устроили гостям вечера забавную головоломку – квест в закрытой комнате. Немного абсурда они приправили прекрасным антуражем и фирменными загадками. Те счастливчики, что сумели догнать Белого Кролика, смогли сделать оригинальное селфи на память.
Заключительным ярким аккордом праздника стало огненное шоу.
На «Апрельскую бессонницу» в библиотеке № 14 собрались около трехсот жителей Тагилстроевского района. Как и планировали организаторы, вечер получился по-семейному теплым. Открыл его красочный номер Театра моды школы № 5.
Для гостей работали развлекательно-познавательные площадки. В командной игре «Неспокойной ночи» участники с помощью пантомимы пытались показать фразы. В «Сумеречной зоне», наоборот, приходилось действовать на ощупь с завязанными глазами: полагаясь на слух и осязание, дети рисовали, угадывали предметы и «смотрели» мультики с тифлокомментарием – познавали мир незрячих людей. В «Салоне мадам Трюфель» посетители получали предсказания из книг. Малыши с восторгом следили за действием в театре теней и сами оживляли сказки, рисуя цветным песком. Ребята постарше и посмелее отправлялись в «нитуда» на квест-страшилку с участием злой королевы, красавицы эльфийки, Пиковой дамы и невероятно обаятельного привидения, которое нетерпеливо гремело цепями в ожидании освобождения.
Молодежь проводила время «под звук гитар», слушая живую музыку и исполняя любимые композиции. Интеллектуалы собрались за настольной игрой по литературным произведениям, которую разработали сами библиотекари. Знание русской и зарубежной классики пригодилось и в квесте «Воображариум», где по иллюстрации и отрывку из текста нужно было определить автора.
Украшением вечера стала детская театральная студия «Витражи» с литературными постановками. Актеры собирали полный зал и срывали заслуженные аплодисменты зрителей.
Фейерверк бенгальских огней завершил эту апрельскую встречу друзей библиотеки.
В этот вечер находились желающие стать пользователями библиотек, многие обещали привести сюда в ближайшее время своих друзей и близких.
Центральная городская библиотека благодарит всех своих гостей, друзей, партнеров и читателей, тех, кто помог сделать эту библионочь такой праздничной и увлекательной.
NTGS.RU
ничо развернулись )))