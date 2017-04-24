На горнолыжном комплексе Гора Белая впервые состоялись гонки на снегоходах
В минувшую субботу на горнолыжном комплексе Гора Белая близ Нижнего Тагила впервые состоялись любительские гонки на снегоходах «Extreme Snowcat Day».
Участники состязались в двух дисциплинах – скоростной подъем в гору (Uphill) и слалом (Slalom), где экстремалы показали настоящее мастерство лавирования между фигурами на трассе. Как сообщили организаторы мероприятия, за звание лучшего боролись 22 участника из Нижнего Тагила, Челябинскка, Новоуральска, Верхней Салды и п.Уралец. Борьба шла на снегоходах класса Sport и Touring. Преимущество было на стороне участников на спортивных машинах.
Победителем гонки на снегоходах класса Touring стал спортсмен из г.Новоуральска Рудольф Коровин. Второе и третье места разделили тагильчане Роман Долгих и Сергей Куликов.
На снегоходах класса Sport все «золото» соревнований положила в свою копилку семья Махач из Нижнего Тагила: Вячеслав стал победителем в общем мужском зачете, а Мария – в женском. Серебро досталось участнице из Челябинска Наталье Климентьевой, а бронзу получила Ирина Некрасова (Верхняя Салда).
Среди зрителей была чемпионка Европы и бронзовый призер первенства мира по боксу Ирина Потеева-Серебреникова. Вместе с сыном они поддерживали главу семьи в заездах. Сергей стал первым в скоростном подъеме в гору, а в общем зачете занял почетное второе место.
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