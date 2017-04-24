Сборная Нижнего Тагила стала победителем межмуниципальных юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту
В Нижнем Тагиле прошли межмуниципальные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные Дню пожарной охраны, 125-летию российского пожарного общества, продолжателем традиций и деятельности которого является Всероссийское добровольное пожарное общество, и 90-летию Государственного пожарного надзора.
Соревнования были организованы отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, 9 отрядом федеральной противопожарной службы, Нижнетагильским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества, при участии координационно-методического центра городского Дворца детского и юношеского творчества.
Команды из Нижнего Тагила и Верхнего Тагила, Нижней и Верхней Салды, Кушвинского и Серовского городских округов боролись за право участвовать в областных соревнованиях, посвященных памяти пожарных – героев Чернобыля, которые пройдут в мае в городе Заречном.
В составе команд были юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет. Спортсменам предстояло преодолеть стометровую полосу препятствий — пробежать по буму, проложить рукавную линию, присоединив её к разветвлению и пожарному стволу. В итоге 1 место заняла сборная Нижнего Тагила. Это заслуженный успех тагильских спортсменов и их тренера – начальника караула 55 пожарно-спасателной части Дениса Гашкова.
На втором месте — команда из Серова, на третьем – представители Кушвинского городского округа. Победители и призёры были награждены дипломами и медалями, тагильчанам вручили кубок победителей от ВДПО.
Также награды от Нижнетагильского ВДПО получили юные спортсмены, показавшие наилучший результат в каждой возрастной группе: в младшей – Маркелов Артём, в средней – Куликов Сергей, в старшей – Харитонов Гле). Лучшими также оказались представители из Нижнего Тагила.
Юношеские команды Нижнего Тагила, Серова и Кушвы встретятся вновь на областных соревнованиях в мае, а у остальных есть шанс улучшить свои результаты к ноябрю – к следующим межмуниципальным соревнованиям по пожарно-прикладному спорту.
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