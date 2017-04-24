Индустриальный парк «Восточный» расположится на площади в 90 га
В Администрации города обсудили ход создания на территории Нижнего Тагила муниципального индустриального парка «Восточный». Он расположится на участке между Тагилстроевским и Дзержинским районами и послужит базой для размещения новых промышленных предприятий, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Специалисты управления архитектуры мэрии представили схему функционального зонирования индустриального парка, площадь которого составит 90 га. В концепции освоения предусмотрены участки для конкретных инвесторов и резервные площадки для последующих предложений о сотрудничестве в рамках выделенной территории. Сергей Носов отметил удачное проектное решение «Восточного», позволившее не только грамотно спланировать логистику транспортных потоков, но и сохранить большие массивы городских лесов. «На мой взгляд, здесь воплощен современный подход к созданию промышленных кластеров, который будет отвечать всем запросам инвесторов и резидентов», — отметил Глава города.
Также на совещании обсудили вопросы подготовки проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной системы Восточного. На развитие инфраструктуры промышленного кластера может быть выделено более 1 млрд рублей. Средства поступят из федерального и областного бюджетов. В муниципалитете уже приступили к созданию управляющей компании, которая возьмет на себя эксплуатационное обслуживание и содержание территории индустриального парка.
О проделанной работе по привлечению резидентов отчиталась начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Каринэ Геворгян. Она сообщила о подготовке четырех рамочных соглашений с представителями местного бизнес-сообщества. Обсуждение этой темы продолжится в ходе рабочего визита в Нижний Тагил министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских, который состоится завтра, 25 апреля.
© ntagil.org