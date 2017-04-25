УВЗ получил международный сертификат, позволяющий реализовывать подвижной состав в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии
Уралвагонзавод получил сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001: 2008. Документ выдан Международной Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», которая является членом Международной Ассоциации Органов по сертификации IQNet, в нее входят 55 стран мира.
В рамках этого сотрудничества Уралвагонзаводу выдан сертификат IQNet на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001: 2008. Преимуществом данного документа является то, что он действует и признается за рубежом. Система сертификации IQNet создана с целью обеспечения максимально возможного признания на глобальных рынках. Это еще один сертификат, подтверждающий качество выпускаемой продукции под маркой «Уралвагонзавод». Документ действует в отношении проектирования, разработки и производства грузовых вагонов, вагонов-цистерн и их составных частей. Благодаря наличию сертификата машиностроительный гигант сможет реализовывать подвижной состав и его составные части в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба УВЗ.
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ну всё, довел страну Путин. Теперь-то точно УВЗ капец. Банкрот!
У них так-то долгов умотаться. Баланс отрицательный. И сертификат это не деньги так-то. До чего же ты тупой.