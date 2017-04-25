Всем, кто Победу одержал, – поклон земной!
29 апреля и 4 мая, по нашей давней традиции, приглашаем Слушателей вспомнить те песни, которые помогали жить и бороться в годы Великой Отечественной Войны.
Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Это были годы лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды советских людей. Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к Родине.
Песни — лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль и радость отдельных людей и всего народа. Прошло больше 70-ти лет со дня Победы, но песни далёких и грозных лет звучат и сегодня, потрясая сердца.
Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо всём, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, призывало к подвигу. В них говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви. Песня поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она была необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело. Но не только солдат поддерживали и согревали эти мелодии. Их жёнам, матерям, детям они тоже помогали, очень помогали ждать все годы разлуки. Эти песни звучат до сих пор. Современное поколение так же продолжает любить песни великой войны.
На нашем концерте мы хотим показать Великую Отечественную Войну через призму песен. Естественно, мы обратим ваше внимание лишь на малую часть композиций, всё охватить невозможно. Песня всегда была, есть и будет отражением настроения общества, которое её поёт.
Мы услышим, какие настроения царили во время войны. Грусть по дому, по оставленным в тылу близким, по погибшим товарищам, призыв идти вперёд и никогда не сворачивать, не бояться, не унывать – вот то, что наполняет песни войны, которые пели наши отцы и деды.
Оркестр популярной и джазовой музыки «Тагил-бэнд» под управлением Сергея Шмакова — многократный лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей и лауреат международных конкурсов оркестр «Тагильские гармоники», руководитель — Александр Долматов, солисты филармонии исполнят для вас любимые фронтовые песни.
В программу концерта войдут такие произведения, как «Майский вальс», «Синий платочек», «Катюша», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «День Победы», «Прощание славянки» и многие другие.
Программа «Салют Победы» — 29 апреля в 16:00
Большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)
Программа «И поёт мне в землянке гармонь» — 4 мая в 18:30
Камерный зал филармонии (пр. Ленина, 31)
Билеты в кассах филармонии:
41-98-47
NTGS.RU