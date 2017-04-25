Митинг памяти об аварии на ЧАЭС прошел в Нижнем Тагиле
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров принял участие в митинге, посвященном 31-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии, их родные, учащиеся образовательных учреждений города. Они почтили минутой молчания память героев, которые отдали свои жизни, чтобы минимизировать страшные последствия от утечки радиации из ЧАЭС.
«Из нашего города только официально на ликвидацию аварии было направлено 474 человека, кроме этого тагильчане добровольцами отправлялись помогать жителям региона справиться с катастрофой, — отметил Валерий Суров. – Если бы не их подвиг, последствия Чернобыльской трагедии были бы намного страшнее».
Сегодня в Нижнем Тагиле в живых осталось 276 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Многие из-за проблем со здоровьем не смогли присутствовать на митинге. Председатель Нижнетагильской местной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» Юрий Кокушкин поблагодарил всех, кто пришел и почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В конце митинга к памятнику тагильчанам – участникам ликвидации последствий катастрофы возложили цветы, горожане зажгли поминальные свечи и запустили в небо десятки воздушных шаров в память о жертвах Чернобыльской трагедии.
© ntagil.org