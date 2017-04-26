Сборщика «налога на болванки» обязали выплатить миллионы рублей в Пенсионный фонд
Главное управление Пенсионного фонда по Москве и Московской области подтвердило в суде свое право «выполнять действия, предусмотренные ст. 19 и 20 Федерального закона 212-ФЗ «О страховых взносах…». Российскому союзу правообладателей (РСП), президентом которого является Никита Михалков, не удалось оспорить возможность списания денег со счетов организации Пенсионным фондом России, пишут «Известия».
Что касается статей, которые упоминаются, выше, то статья 19 закона «О страховых взносах…» поясняет правила взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах плательщика. Статья 20 того же закона поясняет возможность взысканий за счет иного имущества плательщика, то есть — РСП.
В Главном управлении Пенсионного фонда России (ПФР) пояснили, что РСП не включил в объект обложения страховыми взносами вознаграждения, начисляемые в пользу авторов произведений. Сумма взысканий точно неизвестна, но здесь речь идет о миллионах или даже сотнях миллионах рублей. Дело в том, что только в 2015 году РСП собрал 2,2 млрд рублей в виде «налога на болванки». По мнению омбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, модель работы РСП предусматривает необходимость отчисления взносов в размере 22% с вознаграждений правообладателям-физлицам. В этом случае правообладатели-юрлица обязаны выплачивать взносы за физлиц-авторов, с которыми они сотрудничают.
«Налог на болванки» — это однопроцентный сбор с импортеров многих видов оборудования и носителей информации. Собранные суммы выплачиваются правообладателям «за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». Список оборудования, на которое распространяется сбор, довольно большой, в него входят, в частности, компьютер (целиком, а не лишь носители информации0. телефоны и видеокамеры.
Пенсионному фонду должен не только РСП, но и Российское авторское общество (РАО). 20 апреля арбитражный суд Москвы отказал в иске РАО к Главному управлению Пенсионного фонда №10 по г. Москве и Московской области. Ранее ПФР начислил РАО около 140,7 млн руб. невыплаченных взносов плюс штрафы и пени на 49 млн руб, пишут «Ведомости».
Таким образом, в судебном порядке поставлена точка в дискуссии о том, должны ли общества по коллективному управлению правами платить взносы в Пенсионный фонд. Такая дискуссия разгорелась прошлой весной. Дело в том, что организации, собирающие взносы, не платили отчисления в ПФР в течение трех лет. В итоге Минтруд согласился с тем, что сборщики взносов по авторскому праву должны перечислять в ПФР 22% выплат, производимых авторам, плюс еще 5,1% — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
По мнению представителей РСП и РАО, эти организации не могут быть объектами сбора, поскольку не существует нормы закона, которая облагала бы подобными отчислениями вознаграждение, начисляемое в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм (ВОИС). «Обидно, что несмотря на многочисленные попытки донести эту информацию до Пенсионного фонда, нам приходится сталкиваться с последствиями «клише» в виде применения норм закона по неуместной аналогии с РАО», говорит гендиректор РСП и ВОИС Андрей Кричевский.
© geektimes.ru
ого, бедаааа. Они ведь думали что только собирать бабло будут.